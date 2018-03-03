Tuzağa düşmeyin!
Aslan lig sonuncusu K. Karabük’e konuk oluyor. Hedef liderliği korumak. Terim oyuncuları uyardı: Rakibi küçümsemeyin. Her zamanki ciddiyetle oynayın
Spor Toto Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, bu akşam son sıradaki Kardemir Karabükspor'a konuk olacak... Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Sarı-kırmızılı takım kazanıp geçen hafta Medipol Başakşehir'den averajla devraldığı liderlik koltuğunu korumayı hedefliyor.
MAÇ SAHADA KAZANILIR
Hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayarak Karabük'e giden sarı-kırmızılı takımda moraller yerinde... Teknik patron Fatih Terim'in öğrencilerini uyararak, "Rakip sonuncu da olsa sakın küçümsemeyin. Maç sahada kazanılır. Bunun için de savaşmak, mücadele etmek gerek. Her zamanki ciddiyetinizle oynayın" dediği öğrenildi.
EREN YOK DONK SAHADA
Galatasaray'da geçtiğimiz hafta Bursa maçında hafta sakatlanan Eren Derdiyok'un yanı sıra tedavileri süren Jason Denayer ve kaleci Cedric Carasso forma giyemeyecek. Bursaspor maçında gol sevinci sırasında Belhanda'nın parmağı gözüne gelen Ryan Donk ise oynayacak. Karabükspor'da ise Alexe ve Ferhat sakat.
Savaş ÇORLU
AKHİSAR MORAL OLDU
Kupada Akhi- 2. yarıda sar'a karşı rotasyonlu kadroyla G.Saray'ın galip gelmesi çok önemli. Çünkü G.Saray'ın deplasman zaafiyeti olduğu söyleniyordu. Futbolcular da bu durumdan çok olumsuz etkilenmişti. Karabük'te G.Saray, Akhisar maçı moraliyle 3 puan alacak güce erişti. Terim ve öğrencilerinin böyle bir depmlasman galibiyetine ihtiyacı vardı. Akhisar'dan alınan üç puan oyuncuların kafalarındaki deplasman konusundaki korkuyu yenip Karabük'te daha rahat oynamalarını sağlayacaktır.
Mini yorum: Levent Tüzemen
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:26
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Fenerbahçe Doğuş Real Madrid'i devirdi
Toplam 1
Yorum
Tufan ayvalık Onlar kahraman onlar FENERİN TÜRKİYE nin yüz akı onlar dağılmış piyasada çekilmiş başkanımız aziz yıldırımın can simidi ama nafile
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Fellaini transferinde flaş gelişme!
Toplam 6
Yorum
Bence Besiktasa Gerek Yok Bize 10 Numara lazim Tolgay,Medel,Atiba Var Bile
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Quaresma, Fenerbahçe maçlarında sakin kalamıyor
Toplam 21
Yorum
Tufan ayvalık Bu adam sarı laciverti görünce kuduruyor saldırıyor araştırın soruşturun bir sebebi vardır tedavi edilsin iyi futbolcu piskopatlığı olmasa
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