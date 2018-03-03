Tuzağa düşmeyin!

Spor Toto Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, bu akşam son sıradaki Kardemir Karabükspor'a konuk olacak... Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Sarı-kırmızılı takım kazanıp geçen hafta Medipol Başakşehir'den averajla devraldığı liderlik koltuğunu korumayı hedefliyor.



MAÇ SAHADA KAZANILIR

Hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayarak Karabük'e giden sarı-kırmızılı takımda moraller yerinde... Teknik patron Fatih Terim'in öğrencilerini uyararak, "Rakip sonuncu da olsa sakın küçümsemeyin. Maç sahada kazanılır. Bunun için de savaşmak, mücadele etmek gerek. Her zamanki ciddiyetinizle oynayın" dediği öğrenildi.



EREN YOK DONK SAHADA

Galatasaray'da geçtiğimiz hafta Bursa maçında hafta sakatlanan Eren Derdiyok'un yanı sıra tedavileri süren Jason Denayer ve kaleci Cedric Carasso forma giyemeyecek. Bursaspor maçında gol sevinci sırasında Belhanda'nın parmağı gözüne gelen Ryan Donk ise oynayacak. Karabükspor'da ise Alexe ve Ferhat sakat.

Savaş ÇORLU



AKHİSAR MORAL OLDU

Kupada Akhi- 2. yarıda sar'a karşı rotasyonlu kadroyla G.Saray'ın galip gelmesi çok önemli. Çünkü G.Saray'ın deplasman zaafiyeti olduğu söyleniyordu. Futbolcular da bu durumdan çok olumsuz etkilenmişti. Karabük'te G.Saray, Akhisar maçı moraliyle 3 puan alacak güce erişti. Terim ve öğrencilerinin böyle bir depmlasman galibiyetine ihtiyacı vardı. Akhisar'dan alınan üç puan oyuncuların kafalarındaki deplasman konusundaki korkuyu yenip Karabük'te daha rahat oynamalarını sağlayacaktır.

Mini yorum: Levent Tüzemen