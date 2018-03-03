İki taraftar için ‘4.5 yıl’ istendi – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    İki taraftar için ‘4.5 yıl’ istendi

    İki taraftar için ‘4.5 yıl’ istendi
    Geçen yılki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yardımcı hakem Tarık Ongun'a tribünden yabancı madde atarak yaraladıkları iddia edilen 2 Galatasaraylı taraftar hakkında 'Kamu görevlisi hakeme yönelik görevinden dolayı kasten yaralama' suçundan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:20
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