Ne de olsa İmparator – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    Ne de olsa İmparator

    Ne de olsa İmparator

    Fatih Terim'in şampiyonluk yarışıyla ilgili önceki hafta öğrencileriyle yaptıkları toplantıda Başakşehir'le ilgili söyledikleri sözler doğru çıktı

    'ı zirvede tutmanın planlarını yapan teknik direktör Terim, geçtiğimiz hafta başında yaptığı açıklamada Başakşehir'in puan kaybı yaşayacağını söylemişti.

    Terim, Bursaspor maçı sonrası futbolcularıyla yaptığı toplantıda "Camia, taraftarlar ve yönetimin bize olan inancı tam. Her fırsatta tam destek veriyorlar. Biz de artık elimizi taşın altına koymalıyız. Başakşehir dahil ligde herkes puan kaybedecek ama önemli olan bizim ne yapacağımız!" ifadelerini kullanmıştı.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:46
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