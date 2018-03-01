Ne de olsa İmparator

Galatasaray'ı zirvede tutmanın planlarını yapan teknik direktör Terim, geçtiğimiz hafta başında yaptığı açıklamada Başakşehir'in puan kaybı yaşayacağını söylemişti.



Terim, Bursaspor maçı sonrası futbolcularıyla yaptığı toplantıda "Camia, taraftarlar ve yönetimin bize olan inancı tam. Her fırsatta tam destek veriyorlar. Biz de artık elimizi taşın altına koymalıyız. Başakşehir dahil ligde herkes puan kaybedecek ama önemli olan bizim ne yapacağımız!" ifadelerini kullanmıştı.