Ne de olsa İmparator
Fatih Terim'in şampiyonluk yarışıyla ilgili önceki hafta öğrencileriyle yaptıkları toplantıda Başakşehir'le ilgili söyledikleri sözler doğru çıktı
Galatasaray'ı zirvede tutmanın planlarını yapan teknik direktör Terim, geçtiğimiz hafta başında yaptığı açıklamada Başakşehir'in puan kaybı yaşayacağını söylemişti.
Terim, Bursaspor maçı sonrası futbolcularıyla yaptığı toplantıda "Camia, taraftarlar ve yönetimin bize olan inancı tam. Her fırsatta tam destek veriyorlar. Biz de artık elimizi taşın altına koymalıyız. Başakşehir dahil ligde herkes puan kaybedecek ama önemli olan bizim ne yapacağımız!" ifadelerini kullanmıştı.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:46
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Eljif’in derdi bel
Toplam 7
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fenerbahçeli fenerbahçeye sağlam futbolcu alacak kimse yok mu, her gelen futbolcu sakat çıkıyor.
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Toplam 26
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beşiktaş rumuzlu kişi sana söylüyorum 2 sene tff sayesinde şampion olan takımsınız ve hala aglama aglama bu sene hakemler korumasaydı bjk su anda 5. veya 6. sıradaydı bjk aglamaa
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