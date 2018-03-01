Muslera’dan güzel haber

Akhisar maçını belini tuta tuta bitiren Muslera'ya "epidural enjeksiyon" diye bilinen ağrı kesici iğne yapıldı. Serdar Aziz'in darbesiyle belinden sakatlanan ve spazm yaşayan Uruguaylı kalecinin durumunda korkulan bir durum olmadığı Karabükspor maçında oynamasına bir engel bulunmadığı bildirildi.