Muslera’dan güzel haber – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    ’dan güzel haber

    Muslera’dan güzel haber
    Akhisar maçını belini tuta tuta bitiren Muslera'ya "epidural enjeksiyon" diye bilinen ağrı kesici iğne yapıldı. Serdar Aziz'in darbesiyle belinden sakatlanan ve spazm yaşayan Uruguaylı kalecinin durumunda korkulan bir durum olmadığı Karabükspor maçında oynamasına bir engel bulunmadığı bildirildi.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:11
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