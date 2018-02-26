NTV ve NTV Spor'un akreditasyonu durduruldu – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    ve NTV Spor'un akreditasyonu durduruldu

    NTV ve NTV Spor'un akreditasyonu durduruldu

    ve NTV Spor'un temsilcileriyle ilgili flaş bir karar aldı ve akreditasyonu durdurdu.

    İşte sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama:

    "NTV Spor televizyon kanalında 24 Şubat 2018 Cumartesi günü yayınlanan Kırmızı Çizgi programında futbol takımı oyuncularımızın onur ve şereflerine yönelik iddialarda bulunulmuştur.

    Canlı yayında böylesine çirkin iddiaların büyük rahatlıkla dile getirilmesine izin veren yayıncılık anlayışı nedeniyle NTV ve NTV Spor yönetimleri, söz konusu program ve yorumcular hakkında bir yaptırım uygulayana ve kurumsal düzeyde camiamızdan ve oyuncularımızdan özür dileyene kadar, bu yayın kuruluşları temsilcilerinin Galatasaray'a ait basın toplantısı, organizasyon ve davetlere akreditasyonu durdurulmuştur.

    Konuyla ilgili kişilere dair Kulübümüz ve oyuncularımız adına ayrı ayrı hukuki süreç başlatılmıştır.

    Kulübümüze ve Kulübümüzü temsil eden bireylere yönelik bu ve benzeri saldırılara tepkimiz bundan sonra da sürecektir.

    Kamuoyuna saygılarımızla,"

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:24
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