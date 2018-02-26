G.Saray'da üyelere son çağrı! – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    G.Saray'da üyelere son çağrı!

    G.Saray'da üyelere son çağrı!

    'da ve 'nun aralarında bulunduğu 5 bin 545 üye, aidatlarını yatırarak oy kullanma hakkı kazandı. 'un da yer aldığı 2 bin üye henüz aidatlarını yatırmadı. Bu üyelerin 3 günü var.

    Kulübü, önümüzdeki iki aylık süreçte iki kez genel kurul toplantısı yapılacak. İlk olarak mart ayında olağan mali kongreye katılacak olan kulüp üyeleri, mayısta da başkanlık seçimi için oy kullanacak. Sarı kırmızılı kulüp, bugüne dek aidatını yatırmayan üyelere 28 Şubat Çarşamba gününe kadar süre tanıdı.

    PERŞEMBEDEN SONRA 100 KİŞİ BORÇ ÖDEDİ
    Aidat borcu olan üyeler, mart ve mayıs aylarındaki genel kurullarda oy kullanamayacak. Galatasaray Kulübü son olarak geçtiğimiz perşembe günü üyelere, "Aidatlarınızı ödeyin" çağrısında bulundu. Bu çağrının ardından 100'e yakın üye aidatını yatırdı. Kulüpte halen 5 bin 545 üyenin 300 TL olan aidatlarını yatırarak oy kullanma hakkını kazandığı bildirildi. Bu üyeler arasında oyuncu ile şarkıcı da bulunuyor.

    G.SARAY'A BU SENE 337 YENİ ÜYE ALINDI
    Galatasaray Kulübü'nde aidatlarını yatırmayan üyeler arasında da yer alıyor. Ünlü oyuncunun, ağabeyinin rahatsızlığı nedeniyle henüz aidat borcunu ödemediği belirtildi. Sarı kırmızılı kulübe bu sene üye olan 337 kişi, 20 Ocak'ta yapılan başkanlık seçiminde oy kullanmadı. Yeni üyeler aidatlarını yatırmaları halinde mayıs ayındaki olağan seçimde oy verebilecek. (Hürriyet)

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:50
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