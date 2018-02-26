Terim'in çılgın planı – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Terim'in çılgın planı

    Terim'in çılgın planı

    Bursa önünde alınan 5 gollü galibiyetle Kasımpaşa yenilgisinin izlerini silen Galatasaray'da yüzler yeniden gülüyor...

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:38
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