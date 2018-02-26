Terim'in çılgın planı
Bursa önünde alınan 5 gollü galibiyetle Kasımpaşa yenilgisinin izlerini silen Galatasaray'da yüzler yeniden gülüyor...
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 08:38
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TFF’ye fikstür eleştirisi
Toplam 6
Yorum
fanatik bence bjk ye her gün maç verilmeli?
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Güneş'ten Kocaman'a gönderme
Toplam 14
Yorum
BEŞİKTAŞ bu maç için bunu söylüyorsan 10 dk fernandao kırmızı 10 kişi penaltı pozisyonu verilse ısla 2. sarıdan kırmızı kaldınız 9 kişi...
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Tuncay Şanlı: "Ben olsam bırakırdım"
Toplam 10
Yorum
TÜRK GOL ATTI KAPANDI ALİ KOÇ GEL ARTIK
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