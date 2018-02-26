Dünya yıldızı
Dünya ligleri göz önüne alındığında en fazla gol atan 2. Fransız, Avrupa’nın 10 büyük liginde ise 20 golle Messi ve Neymar’la birlikte 5. sırayı paylaşıyor
AVRUPA'DA İLK 5'TE
Gomis, Avrupa'nın 10 büyük ligi göz önüne alındığında da ilk 5'e adını yazdırmayı başardı. 20 golle dünyaca ünlü isimler Messi ve Neymar ile 5. sırayı paylaşıyor.
SERVİS DE YAPIYOR
Galatasaray'ı golleriyle tek başına sırtlayan Gomis, arkadaşlarını da golle buluşturmayı ihmal etmiyor. Başarılı futbolu, bu sayede Avrupa'nın 10 büyük liginde attığı gol ve yaptığı asistlerle en fazla gole katkı yapan oyuncular sıralamasında da 6. Sırada kendisine yer buldu
?MARSİLYA YANIYOR
Gomis, Galatasaray formasıyla 22 maçta 20 gole ulaşırken kendisini beğenmeyen Marsilya'nın 3 golcüsü Njie, Mitroglou ve Germain, Fransa Ligi'nde toplam 15 gol atabildi. Germain ve Njie 6'şar gol atarken, 15 milyon euro'ya Benfica'dan alınan Mitroglou ise sadece 3 golde kaldı.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:05
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Ne yaptın Medel! 40 santim...
Toplam 2
Yorum
metinn fm macini bilmem ama su fabriye kesin seyrantepe arenada 5 atariiiz
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 3
Yorum
Osman Talisca ya parmak hareketinden ceza verdiniz; bu harekete ne vereceksiniz bakalım? Yoksa bu hareketin anlamını bilmiyormusunuz muhatabımı yo
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 3
Yorum
edep yahu en az 5 maç ceza almalı burası dingonun ağırı değil gitsin kendi ülkesinde öyle sevinsin burası türkiye
Dünya yıldızı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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