Ada çağırıyor
Newcastle’ın ardından Cenk Tosun’un takımı Everton da Rodrigues’e yazıldı! Oyuncunun menajeri Çalışkan, Almanya ve İspanya’dan da yıldız futbolcunun takip edildiğini açıkladı
Oyuncunun menajeri Ceylan Çalışkan, Rodrigues'in İngiltere, Almanya ve İspanya'dan birçok takımın transfer listesine girdiği söyledi. Çalışkan, "Kulüp ismi veremem ama birçok Avrupa takımı Rodrigues'in peşinde. Fatih Terim'in gelmesi ile Rodrigues büyük bir çıkışa geçti. Galatasaray'da çok mutlu. Önce şampiyonluk yaşamak, sonra da Şampiyonlar Ligi'nde oynama hedefi var" açıklamasını yaptı.
İMPARATOR ETKİSİYLE KANATLANDI
İgor Tudor döneminde görev bulduğu 1003 dakikada 1 gol-3 asistle vasatı geçemeyen Garry Rodrigues, Fatih Terim'in göreve gelişiyle coştu. Yıldız futbolcu, İmparator'la 573 dakikada 4 gol-5 asitlik bir patlama yaptı.
3.5'TAN 20'YE ÇIKTI
Galatasaray değeri bir anda 20 milyon euro'lara yükselen Rodrigues'i geçen sezonun devre arasında PAOK'tan 3.5 milyon euro'ya transfer etmişti. Yunan ekibinin, oyuncunun satışından elde edilecek gelirden yüzde 20'lik hakkı var.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:12
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Ne yaptın Medel! 40 santim...
Toplam 2
Yorum
metinn fm macini bilmem ama su fabriye kesin seyrantepe arenada 5 atariiiz
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 3
Yorum
Osman Talisca ya parmak hareketinden ceza verdiniz; bu harekete ne vereceksiniz bakalım? Yoksa bu hareketin anlamını bilmiyormusunuz muhatabımı yo
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 3
Yorum
edep yahu en az 5 maç ceza almalı burası dingonun ağırı değil gitsin kendi ülkesinde öyle sevinsin burası türkiye
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