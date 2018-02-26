Reytingleri patlatıyor – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Reytingleri patlatıyor

    Reytingleri patlatıyor

    Japonya’da Nagatomo ve G.Saray çılgınlığı tüm hızıyla devam ediyor

    G.SARAY'ın Yuto Nagatomo'yu transfer etmesinden sonra Japonya'da esen 'sarı-kırmızı' rüzgar tüm hızıyla devam ediyor. Japon futbolseverlerin her maçta TT Stadı'na kadar gelip Nagatomo'yu izlemesi artık doğal bir manzara... Japon TV'leri de bu rüzgara kendini kaptırdı. Nagatomo ve sarı-kırmızılı forma giyen hayranı Japon futbolseverler, ekranlarda reytingleri yükseltiyor.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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