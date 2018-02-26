Akhisar ile Galatasaray kupada 5. randevuda

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Teleset Mobilya Akhisarspor ile kupada daha önce 4 kez mücadele etti. Bu maçların ikisinden sarı-kırmızılılar galip ayrılırken, 2 müsabaka da berabere bitti.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Galatasaray, yarın saat 20.30'da deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, kupada Sivas Belediye, Bucaspor ve Atiker Konyaspor'u eleyerek yarı finale çıktı. Akhisar ise 24 Erzincanspor, Ankara Demir, Boluspor ve Kayserispor'u eleyerek yarı finale yükseldi. İki takım arasında bu sezon ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 4-2 kazandı.



KUPADA 5. RANDEVU

Akhisarspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçların hepsi 2015-2016 sezonunda oynanandı. İlk olarak grupta eşleşen iki takım, daha sonra çeyrek finalde mücadele etti. Geride kalan 4 müsabakada Galatasaray 2 kez rakibini mağlup ederken, 2 maç da berabere bitti.



17.12.2015

Galatasaray: 2 - Akhisarspor: 1 (Çeyrek final)



19.01.2016

Akhisarspor: 1 - Galatasaray: 1 (Çeyrek final)



10.02.2016

Akhisarspor: 1 - Galatasaray: 2 (Grup maçı)



02.03.2016

Galatasaray: 1 - Akhisarspor: 1 (Grup maçı)



SİNAN GÜMÜŞ, KUPADA ATIYOR

Galatasaray'ı Türkiye Kupası'nda Sinan Gümüş sırtlıyor. Gümüş, kupada oynadığı 6 müsabakada 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Sinan Gümüş'ün yanı sıra lig golcüsü Bafetimbi Gomis ve Yasin Öztekin 3'er kez ağları havalandırdı.

