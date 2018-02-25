Eren ve Donk’tan kötü haber – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Eren ve Donk’tan kötü haber

    Eren ve Donk’tan kötü haber
    maçında mağduru olan ve 'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Eren'in sol ayak kapsülünde yırtık ve ayak kemiğinde ezilme, Donk'un ise sol gözünde yırtık tespit edildiği açıklandı. İlk müdahalenin ardından taburcu olan oyuncuların karşısında forma giymesi zor görünüyor.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:59
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