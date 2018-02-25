Gomis, Alex'le yarışıyor

TÜM RAKAMLARDA O VAR

Süper Lig'de gollerinin yüzde 75'ini (20/15) Türk Telekom Stadı'nda kaydetti. 6 G.Saray'ın ligde iç sahada attığı son 9 golün 6'sı da Fransız yıldızdan geldi. Gomis'in Süper Lig'deki son 7 isabetli şutunun 5'i gol oldu. Galatasaray'ın şu ana kadar ligde kaydettiği gollerin yüzde 38,5'ine imza attı. Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de evinde attığı 36 golün yüzde 55'inde Gomis'in katkısı bulunuyor. Fransız 15 gol ve 5 asistlik katkısı ise Aslan Yuvası'nı geçilmez kılıyor. Süper Lig'de gollerinin yüzde 75'ini (20/15) Türk Telekom Stadı'nda kaydetti.



