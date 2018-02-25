Gomis, Alex'le yarışıyor
20 GOL TAMAM... SIRADA ŞAMPİYONLUK VAR
Galatasaray'a geldiği dönemde Gomis, sosyal medya üzerinden bir taraftarın kendisine sorduğu "Şampiyon olursak saçlarını keser misin?" sorusuna "Evet, şampiyon olursak ve en az 20 gol atarsam saçlarımın en azından yarısını keseceğim" yanıtını vermişti. Sarı-kırmızılı takım bu sezon şampiyonluğa ulaşırsa Gomis'in yıllardır özenle baktığı saçları gidecek gibi görünüyor.
TÜM RAKAMLARDA O VAR
Süper Lig'de gollerinin yüzde 75'ini (20/15) Türk Telekom Stadı'nda kaydetti. 6 G.Saray'ın ligde iç sahada attığı son 9 golün 6'sı da Fransız yıldızdan geldi. Gomis'in Süper Lig'deki son 7 isabetli şutunun 5'i gol oldu. Galatasaray'ın şu ana kadar ligde kaydettiği gollerin yüzde 38,5'ine imza attı. Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de evinde attığı 36 golün yüzde 55'inde Gomis'in katkısı bulunuyor. Fransız 15 gol ve 5 asistlik katkısı ise Aslan Yuvası'nı geçilmez kılıyor. Süper Lig'de gollerinin yüzde 75'ini (20/15) Türk Telekom Stadı'nda kaydetti.
G.SARAY 12 MİLYON TL KAZANDI
Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in skor bulduğu 13 maçın 11'inde galip geldi. Sarı-kırmızılı takım, Fransız futbolcunun fileleri havalandırdığı maçlardan 11 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı. Ligde galibiyete 2, beraberliğe ise 1 milyon TL ödül verilirken sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda 12 milyon TL'yi kasasına koymuş oldu.
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