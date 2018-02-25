10 yaşındaki forvet Aslan’da – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    10 yaşındaki forvet Aslan’da

    10 yaşındaki forvet Aslan’da
    'ın 'ta açtığı spor okulu öğrencilerinden Ali Osman Kalın'ın performansı hemen dikkat çekti. Cimbom'un amatör ligde mücadele eden takımı Kahramansaray'ın oyuncusu olan Osman, G.Saray transfer edildi. 10 yaşındaki golcü "Hayalime kavuştum" dedi.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:22
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