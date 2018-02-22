Terim kaleye o ismi istedi!
Fatih Terim yaz transfer dönemi planlarını şimdiden yapmaya başlarken kaleye büyük önem veriyor.
Deneyimli hoca, Muslera'nın arkasında yedek bekleyecek değil artık Uruguaylı kaleciye "Yalnız değilsin. Her an senden formayı alabilirim" diyen bir yedek istiyor. Aklındaki eldiven ise Serkan Kırıntılı. Terim'in ayrıca Adanaspor'da forma giyen İrfan Can'ı da takip ettiği belirtiliyor.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:09
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Alman medyası Vida'yı suçladı
Toplam 5
Yorum
team system Umarım en kısa sürede Bayern ile yeniden karşılaşıp bu hesabı kapatırız .
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Final gibi derbi
Toplam 9
Yorum
team system Fener maçı bizim için derbimi oluyor ?
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Beşiktaş soyunma odası bu sözlerle sarsıldı!
Toplam 1
Yorum
gssssssssss masallara bak ıkıncı mac hem evınızde hem 11 e 11 bakalım kac tane atıcaklar sıze yıne rekor kırmayında
Terim kaleye o ismi istedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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