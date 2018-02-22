Terim kaleye o ismi istedi! – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Terim kaleye o ismi istedi!

    Terim kaleye o ismi istedi!

     yaz dönemi planlarını şimdiden yapmaya başlarken kaleye büyük önem veriyor.

    Deneyimli hoca, Muslera'nın arkasında yedek bekleyecek değil artık Uruguaylı kaleciye "Yalnız değilsin. Her an senden formayı alabilirim" diyen bir yedek istiyor. Aklındaki eldiven ise . Terim'in ayrıca Adanaspor'da forma giyen İrfan Can'ı da takip ettiği belirtiliyor.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:09
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