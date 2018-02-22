Terim kaleye o ismi istedi!

Deneyimli hoca, Muslera'nın arkasında yedek bekleyecek değil artık Uruguaylı kaleciye "Yalnız değilsin. Her an senden formayı alabilirim" diyen bir yedek istiyor. Aklındaki eldiven ise Serkan Kırıntılı. Terim'in ayrıca Adanaspor'da forma giyen İrfan Can'ı da takip ettiği belirtiliyor.