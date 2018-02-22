Müzede geri sayım... İşte saklı tutulan o detaylar! – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Müzede geri sayım... İşte saklı tutulan o detaylar!

    Müzede geri sayım... İşte saklı tutulan o detaylar!

    Galatasaray'da aylardır devam eden hazırlıkların nihayet sonuna gelindi ve merakla beklenen kulüp müzesi için geri sayım başladı.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:06
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