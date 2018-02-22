Terim: Gomis'i oynatmam! – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Terim: 'i oynatmam!

    Terim: Gomis'i oynatmam!

    maçında bayılan , Terim'in de gözünü korkuttu

    Galatasaray Doktoru Yener İnce, Terim'in, 'Tekrar o raporlar gelmeden maça çıkmasına izin vermem' dediğini açıkladı. İnce, "Bugün de bayılsa 3 dakika sonra idmana çıkmasında bir sakınca olmadığına dair 'nin en yetkili kardiyologlarından alınmış raporumuz var" dedi.

    HAYAT DEVAM EDİYOR
    maçının herkesi korkutan Bafetimbi hiçbir şey olmamış gibi yoluna ediyor. Hastalığıyla barışık bir süren ve kontrolleri temiz çıkan yıldız oyuncu, takımdaki yerini almak istiyor. Ancak halen kararsız...


    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:30
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