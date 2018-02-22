Terim: Gomis'i oynatmam!
Kasımpaşa maçında bayılan Gomis, Terim'in de gözünü korkuttu
HAYAT DEVAM EDİYOR
Kasımpaşa maçının herkesi korkutan Bafetimbi Gomis hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Hastalığıyla barışık bir hayat süren ve kontrolleri temiz çıkan yıldız oyuncu, takımdaki yerini almak istiyor. Ancak Fatih Terim halen kararsız...
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 03:30
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Medel turdan ümidini kesmedi: "İmkansız değil"
Toplam 7
Yorum
Bence 5-2 Bitse Imkansiz degil Söglerdim ama Bayern Münich Nasil 6-0 yeneceksin ?
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"Çakır Avrupa'nın en iyi hakemi"
Toplam 2
Yorum
ERAY Bir Türk hakemin bu kadar övgü alması ve Türkiye'de yönettiği maçlar bende şüphe uyandırıyor...
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Şampiyonlar Ligi'nde 'açık kanal' dönemi bitti
Toplam 3
Yorum
allah interneti icat edenden razı olsun
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