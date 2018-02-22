Fernando hazır

Göztepe maçında sakatlanan Fernando, uzun süre sonra ilk kez sarı-kırmızılı takımla taktik antrenmanlara çıktı. Eksikliği fazlasıyla hissedilen Brezilyalı futbolcunun, takıma geri dönmesi teknik heyeti sevindirse de Terim temkinli davranıyor. Terim'in Fernando'yu güçlendirme çalışmalarını tamamlamadan ilk 11'de sahaya sürmeyi düşünmediği bildirildi. Kulübede oturacak olan yıldız oyuncu, ihtiyaç olması halinde maçın son bölümünde sahaya sürülecek.



Manchester City'den 4.5 milyon Euro'ya alınan Fernando Reges bu sezon 16 karşılaşmada forma giydi ve takımı adına 1 gol kaydetti.