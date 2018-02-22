Fernando hazır
Taktik idmana katıldı, forma bekliyor
Göztepe maçında sakatlanan Fernando, uzun süre sonra ilk kez sarı-kırmızılı takımla taktik antrenmanlara çıktı. Eksikliği fazlasıyla hissedilen Brezilyalı futbolcunun, takıma geri dönmesi teknik heyeti sevindirse de Terim temkinli davranıyor. Terim'in Fernando'yu güçlendirme çalışmalarını tamamlamadan ilk 11'de sahaya sürmeyi düşünmediği bildirildi. Kulübede oturacak olan yıldız oyuncu, ihtiyaç olması halinde maçın son bölümünde sahaya sürülecek.
Manchester City'den 4.5 milyon Euro'ya alınan Fernando Reges bu sezon 16 karşılaşmada forma giydi ve takımı adına 1 gol kaydetti.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:30
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Medel turdan ümidini kesmedi: "İmkansız değil"
Toplam 7
Yorum
Bence 5-2 Bitse Imkansiz degil Söglerdim ama Bayern Münich Nasil 6-0 yeneceksin ?
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"Çakır Avrupa'nın en iyi hakemi"
Toplam 2
Yorum
ERAY Bir Türk hakemin bu kadar övgü alması ve Türkiye'de yönettiği maçlar bende şüphe uyandırıyor...
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Şampiyonlar Ligi'nde 'açık kanal' dönemi bitti
Toplam 3
Yorum
allah interneti icat edenden razı olsun
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