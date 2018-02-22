Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray - Chedjou açıklaması
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ile Kamerunlu futbolcu Aurelien Chedjou arasındaki para cezasına ilişkin açıklamada bulundu.
TFF Tahkim Kurulu'nun 22 Şubat 2018 günlü (10) sayılı toplantısında Galatasaray ile Aurelien Chedjou arasındaki konu hakkında aldığı karar şöyle:
"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin Futbolcu Aurelien Bayard Fongang Chedjou ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 24.11.2017 tarih ve E.2017/444 - K.2017/650 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Duruşma talebinin reddine,
Futbolcu Aurelien Bayard Fongang Chedjou'nun itirazının kısmen kabulü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında davacı alacağından mahsup edilen, 194 bin 117 Euro tutarlı kulüp tarafından verilen para cezasının; taraflar arasındaki sözleşme gereğince 50 bin Euro'ya düşürülerek, futbolcu alacağının 50 bin Euro para cezasının mahsubu ile yeniden hesaplanarak kararın düzeltilmesine,
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının diğer kısımlarının onanmasına, değişen alacak miktarına göre harç, yargılama gideri, vekalet ücretinin ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oy birliği ile karar verildi."
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 18:34
-
Terim: Gomis'i oynatmam!
Toplam 6
Yorum
Hagi oynatma terim marianoyu bitirdin muslerayı ve gomisi de bitir taraftar senden nefret etsin ki bi daha asla gelme
-
Terim kaleye o ismi istedi!
Toplam 13
Yorum
Hagi Bu UA tudorun yerine de terim efendiyi istemişti.sonuç orada .tudorun ezdiği takımlara kaybeden marianouyu kaybeden muslera yı kaybetmek içi
-
"Şenol Güneş'le olmaz"
Toplam 26
Yorum
beyaz en iyi defans hucumdur, topu ayaginda tutmaktir, 10 kisiyle 70 dkika kendi ceza sahanda beklersen 5lik de olursun 8lik de olursun
Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray - Chedjou açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.