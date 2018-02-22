Sola iki transfer – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Sola iki

    Sola iki transfer

    , ile birlikte bir de yerli istiyor

    'da Latovlevici'ye yol verilecek. Hakan ile de sözleşme yenilenmesi düşünülmüyor. Nagatomo ise satın alma bedeli olmadığı için İnter'e dönecek. Bu nedenle sezon sonunda iki sol bek transferi yapılması gündemde... da gelse, başka bir sol bek alınsa da onuna yanına bir yerlide diretiyor. Uğur Çiftçi bir numaralı aday görünürken yüksek rakamlar yüzünden diğer ismin Ankaragücü'nden Buğra Çağıran olması bekleniyor.


    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:31
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