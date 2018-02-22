Kahin gibi konuştu

Kasımpaşa yenilgisiyle liderliği yeniden Başakşehir'e teslim eden Galatasaray, yarın oynanacak Bursaspor karşılaşmasına bileniyor. Henüz deplasman fobisine çare bulamayan teknik direktör Fatih Terim iç sahada sürpriz bir puan kaybı yaşanmaması için kolları sıvadı. Dünkü antrenmanda oyuncularını çevresine topladı ve tarihi bir konuşma yaptı. Bu hafta Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan lig lideri Başakşehir'in yine puan kaybı yapacağı tahmininde bulunan başarılı çalıştırıcı, "Kulüp olarak kritik bir dönemden geçiyoruz. Camia, taraftarlar ve yönetimin bize olan inancı tam. Her fırsatta tam destek veriyorlar. Biz de artık elimizi taşın altına koymalıyız" ifadesini kullandı.

SERİ ZAMANI

Bursaspor'un kötü gidişatının kimseyi rehavete sokmaması gerektiğini ifade eden Terim, "Başakşehir dahil ligde herkes puan kaybedecek ama önemli olan bizim ne yapacağımız! Stadımızdaki Bursa maçından başlayarak galibiyet serisi oluşturmalıyız" diye konuştu. l Savaş ÇORLU

CUMA'LAR YARIYOR

Galatasaray bu sezon 3. kez bir Cuma günü karşılaşmasına çıkacak. Cimbom, sezonun ilk yarısında Sivasspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarını cuma günü oynamış ve ikisini de kazanmıştı. Geçen sezondan bu yana baktığımızda ise Galatasaray 4. cuma maçından da galibiyetle ayrıldı.



Bu sezon deplasmanda 11 maça çıkan ve sadece 4 galibiyet alabilen Galatasaray'ın yendiği takımlardan (2-1) birisi de Bursaspor'du.



EKSİKLER

Galatasaray'da Cedric Carrasso ve Jason Denayer sakatlıkları nedeni ile Bursa karşısında forma giyemeyecek. Serdar Aziz'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Cezalı bulunmuyor. Deplasmanda güçlü rakibimden puan kapmak isteyen Bursaspor'da ise bu mücadele öncesinde Grozav sarı kart cezası, Kubilay Kanatsızkuş sakatlığı nedeni ile forma giyemeyecek.



Hayati maçlar - (Mini yorum Ömer Üründül)

Terim göreve geldikten sonra Fernando'nun ciddi sakatlığı ve Ndiaye'nin gidişiyle birlikte mecburen geçen seneki orta saha formatı oluşmaya başladı. Tabii bunun da sıkıntıları yaşanıyor. G.Saray sahasındaki maçlarda çok zorlanmıyor. Ama unutmamak gerekir ki Trabzon, Başakşehir ve Beşiktaş ile de kendi evinde oynayacak. Bunların da garantisi yok. Bana göre G.Saray'ın bu yarışın içinde olması için Kadıköy'deki Fenerbahçe ve Türk Telekom'daki Başakşehir maçları hayati önem taşıyor.