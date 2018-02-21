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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Haftanın adamı

    Haftanın adamı Garry Rodrigues
    GOLLER cepte uygulamasında geçtiğimiz haftanın en çok izlenen ismi oldu. Galatasaraylı yıldızın, ağlarına bıraktığı gol, tam 46 bin 500 kez izlenerek, bu alanda zirveye çıktı. Uygulamanın en çok takip edilen karşılaşması da Kasımpaşa- müsakabakası oldu.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:03
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