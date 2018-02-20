G.Saray, Jaunesse ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Galatasaray, Network firması Jaunesse ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Firmanın ismi, futbol takımının çorabında yer alacak. Başkan Mustafa Cengiz, sponsorluk anlaşmalarının artarak devam edeceğini söyledi.
LUİGİ Dİ SALVO: "UEFA KUPASI'NI TEKRAR KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUZ"
Jaunesse Glabol Türkiye, Avrupa İş Geliştirme Direktörü Luigi di Salvo, firmanın Türkiye genel müdürünü işaret ederek, "Devrim'in hayallerinden birisi Türkiye'de tuttuğu takıma sponsor olmaktı. Bugün burada olmaktan dolayı gururluyuz. Doğrudan satış alanında bir şirket olarak bu şekilde bir operasyon yönetmek görülmüş bir şey değil. Bu sektördeki en popüler şirketlerden birisiyiz. 145'den fazla ülkede operasyon yürütmekteyiz. Her gün ne kadar fazla sponsorluk anlaşmasının önümüze geldiğini tahmin bile edemezsiniz. Ama marka partnerlerini seçerken çok sıkı bir politika uyguluyoruz. Kazanan takımlarla çalışıyoruz. Çünkü biz sektörümüzde kazanan bir takımız. Bu işe girdikten 6 yıl sonra 1.1 milyar Dolar'lık ciro yaptığımızı düşünürseniz, sektördeki konumumuzu da anlarsınız. Firma olarak 2009'da kurulduk ve Galatasaray'dan daha genç bir firmayız. Yüksek standartlara sahip futbol takımları ve yıldızlarıyla partnerlik yapıyoruz. Avrupa'da aldığımız birçok tekliften sadece Galatasaray'ı seçtik. Bilinirliliği, tarihi ve yüksek etik değerleri nedeniyle bu anlaşmayı yapıyoruz. Hep birlikte UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazanacağımızı düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.
DEVRİM HAMARATLAR: "BUGÜN BİZİM İÇİN TARİHİ BİR GÜN"
Jaunesse Türkiye, Balkanlar ve Kıbrıs Genel Müdürü Devrim Hamaratlar, dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinden birisi olduklarını ifade ederek, "Bugün bizim için tarihi bir gün. 2009 yılında kurulduk ve dünyanın en hızlı büyüyen şirketi haline geldik. Bir Türk olarak gurur duyuyorum. 145 ülke içinde Türkiye, Jaunesse'in çalıştığı ülkeler arasında lider oldu ve en hızlı büyüyen firma oldu. Türkiye'ye yatırım kararı alınması için baskı yaptık. 2,5 yıllık yaklaşık 4,5 milyon TL'lik bir anlaşmaya imza attık" dedi.
MUSTAFA CENGİZ FORMA HEDİYE ETTİ
Sözleşmenin imzalanması sırasında konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Ben ne imzalarsam okurum" dedi. Anlaşmanın imzalanmasının ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Luigi di Salvo ve Devrim Hamaratlar'a üzerlerinde isimleri yazılı olan 1 ve 10 numaralı forma hediye etti. Taraflar daha sonra basın mensuplarına poz verdi. Galatasaray'ın olduğu her yerde dünya markalarının olduğunu ifade eden Cengiz, anlaşma öncesinde görüşmelerin de çok hızlı şekilde ilerlediğini sözlerine ekledi. Bu sponsorluğun kendi içinde büyüyebileceğini de söyleyen Başkan Mustafa Cengiz, "Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz prensibiyle yürüyoruz. Bu bakımda kendilerinin ve dünya markalarının her türlü teklifine bakıyoruz" diye konuştu.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 12:02
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Beşiktaş-Bayern maçı nasıl sonuçlanır?
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Taner39 Bayern farklı kazanır.Çünkü Beşiktaş bu maçı 11 kişi tamamlayamaz.Özellikle Q7 kesin atılır.İnşallah yanılan ben olurum.Ama gerçek bu.
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‘Kameni klasını gösterdi’
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sabrın sonu !! kameni volkandan daha çevik bir kaleci..bunu ispat etti.
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Toplam 1
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9 numara adam gol makinası ve çok hırslı..fener de iş yapar..
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