Tudor'un suçu neydi?
Deplasmanda alınan yenilgiler ve oyuncu-sistem tercihleri nedeniyle Tudor dönemi bitmişti.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 08:32
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Hummels: "Beşiktaş'ı hafife alırsanız bedelini ödersiniz"
Toplam 3
Yorum
Talisca Hummels akıllı ol seni madara ederim frikikten atarım keyfime bakarım
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Trabzonspor’da 50’nci yıl depremi
Toplam 12
Yorum
bordom şöyle bir sonuç çıktı sanırım onur, okay, abdulkadir, yusuf, ahmet hariç sil baştan üzülüyoruz artık diyecek birşeyde kalmadı.
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Cenk'in yerini kim doldurabilir?
Toplam 9
Yorum
erdal mustafa pekdemek, defansa da cok yardimeder, besiktas yukardan ortalar yapiyor , kafa gollerinde pektemek daha iyidir. son 10 dk, wegner
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