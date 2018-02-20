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    20 Şubat 2018, Salı
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    Tudor'un suçu neydi?

    Tudor'un suçu neydi?

    Deplasmanda alınan yenilgiler ve oyuncu-sistem tercihleri nedeniyle Tudor dönemi bitmişti.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 08:32
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