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    18 Şubat 2018, Pazar
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    G.Saray'da huzur operasyonu

    G.Saray'da huzur operasyonu

    G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, 27 Ocak'ta 2-0 kazanılan Osmanlıspor maçı sonrası, transferle ilgili gelen bir soru üzerine, "Birkaç aydır maaşını almamış 23 kişi var takımda. Bu çocukların parası verilmeyecekse, transfer istemiyorum" diyerek, takımın huzurunun şampiyonluk çok önemli olduğunu ima etmişti.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:12
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