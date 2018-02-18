G.Saray'da huzur operasyonu

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, 27 Ocak'ta 2-0 kazanılan Osmanlıspor maçı sonrası, transferle ilgili gelen bir soru üzerine, "Birkaç aydır maaşını almamış 23 kişi var takımda. Bu çocukların parası verilmeyecekse, transfer istemiyorum" diyerek, takımın huzurunun şampiyonluk çok önemli olduğunu ima etmişti.