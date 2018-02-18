G.Saray'da huzur operasyonu
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, 27 Ocak'ta 2-0 kazanılan Osmanlıspor maçı sonrası, transferle ilgili gelen bir soru üzerine, "Birkaç aydır maaşını almamış 23 kişi var takımda. Bu çocukların parası verilmeyecekse, transfer istemiyorum" diyerek, takımın huzurunun şampiyonluk çok önemli olduğunu ima etmişti.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:12
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Bu da mı tesadüf
Toplam 3
Yorum
joker62 A.Ulusoy hakemlikle alakası yok.Ya düdük çalmayı bıraksın ya da birileri bıraktırsın.Yeter artık.İğrenç TFF ve iğrenç hakemler
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Fellaini imzayı attı!
Toplam 2
Yorum
joker62 Futbolcuların parasını ödeyemeyen takım mı?Komik
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Kartal’da ‘DEV’ kayıp
Toplam 3
Yorum
HAFTAYA BU İŞ BİTER HAFTAYA FENER YARIŞTAN KOPAR ÇÜNKÜ OYUNCULAR KÖTÜ HIRS YAPTI FENER EN AZ 3 YER MÜNİH MACI UMRUMUZDA DEGİL ARTIK FENERİ DEVİRİN YETER
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