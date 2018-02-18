Galatasaray deplasmanda kayıp!

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'dan sonra üst üste 2. deplasman maçından da puansız ayrıldı. Haftaya lider giren Aslan, öne geçtiği maçta Kasımpaşa'ya 2-1 kaybetti ve liderlik koltuğunu Başakşehir'e kaptırdı.



Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'ın kadrosunda 2 değişiklik yapıldı. Sarı-kırmızılı ekipte, sarı-kart cezasını Antalyaspor karşılaşmasında oynamayarak dolduran Muslera 11'e döndü ve Cedric Carrasso tekrar yedeğe çekildi. Antalyaspor müsabakasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Younes Belhanda, Kasımpaşa önünde forma giyemezken, onun yokluğunda Tolga Ciğerci başlangıç kadrosunda kendisine yer buldu. Galatasaray'da tedavileri süren Fernando Reges ile Jason Denayer kadroya giremezken, Kasımpaşa'da ise sarı kart cezalısı Strahil Venkov Popov bu maçta takımını yalnız bıraktı.

Maça hızlı başlayan galatasaray oldu. 6. dakikada Selçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruşta direk dibine giden topu kaleci Ramazan Köse, son anda kornere çeldi. Bu pozisyonda Gomis'in birden kendini yere bırakması herkesin yüreğini ağzına getirdi. Fransız yıldız tedavisinin ardında oyuna devam etti. Oyunun kontrolünü uzun süre elinde tutan sarı kırmzılılılar, şutlarla Ramzan'ın kalesinde etkili olmaya çalıştı.

37. dakikada Galatasaray öne geçti. Yarı sahasında buluştuğu topla rakiplerinden sıyrılan Donk, topu sol tarafta müsait durumda bulunan Rodrigues'e çıkardı. Yıldız futbolcu da Veysel Sarı'dan sıyrıldıktan sonra harika bir vuruşla takımını öne geçirdi.

45+1. dakikada skora denge geldi. Topla ceza sahası içine hareketlenen Mensah, Serdar Aziz'den sıyrılırken yerde kalınca hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi. 45+3. dakikada Diagne'nin kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti ve ilk yarı berabere sona erdi.

İkinci yarda Galatasaray'ın baskısı sonuç vermedi. Ev sahibi ekip de 81. dakikada golü buldu. Kullanılan serbest vuruşta defanstan seken topa Koita şık bir vuruşla golü buldu. Böylece Kasımpaşa 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanuın kalan bölümünde ev sahibi ekip üstünlüğünü korudu ve maçı 2-1 kazandı. Böylece son 7 deplasmandan 6'sını kaybeden Galatasaray, 44 puanda kaldı ve lider girdiği haftayı gol averajıyla 2. sırada tamamladı.