Menajerinden G.Saray açıklaması

Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in menajeri Ömer Uzun, İtalyan basınına özel bir röportaj verdi. İşte o röportaj;



Sezon başında yaşadığı zorluklardan sonra Cengiz'in böyle bir patlama yapmasını bekliyor muydunuz?

"Her zaman ona inandım. Adapte olabilmek için 6 ay ya da 1 yıllık sürenin normal olduğuna inanıyorum. Başakşehir'de de durum böyleydi"

Cengiz için sürekli oynamak önemli mi?

"Her oyuncunun güven ve moral için oynamaya ihtiyacı vardır. Her oyuncu için önemlidir"



Terim, Cengiz Roma'da üst düzey oyuncu olma yolunda doğru kafaya sahip olduğunu söylemişti. Francesco da lider olabileceğini söyledi. Cengiz'in en güçlü yönü mantalitesi mi?

"Evet, güçlü bir mantalitesi var ve çok büyük bir kararlılığa sahip."



Galatasaray devre arasında teklif yaptı mı?

"Hayır, kimse benimle ve Cengiz ile iletişime geçmedi"



