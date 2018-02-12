Avrupa, Cengiz Ünder'i konuşuyor
Roma Olimpiyat Stadı'nda ağırladıkları Benevento'yu 5-2 yendikleri mücadelenin ardından açıklamalar yapan teknik direktör Eusebio Di Francesco, "Bana Cengiz gibi sorumluluk alan oyuncular lazım. Önemli oyuncular ancak maçı değiştirebilir. O, muazzam oynadı. Fiziksel olarak da iyi duruma geldi, eksikliğini yaşadığı özgüvenini kazandı" ifadesiyle genç oyuncunun performansını överken, bu kararlılıkla devam etmesi halinde onun sahanın lideri olabileceğini de ekledi.
Di Francesco, şimdiye kadar Cengiz'e güvenmeyip, ona eleştiriler getirenlere de, "İtalya'da genç oyuncuların gelişmesine ilişkin sabır göstermiyoruz. Oysa onlara şans vermeli ve onların gelişmesini beklemeliyiz. Cengiz üzerinde çok çalıştım, ona güvendim. Onun, genç takımında bile oynayacak yeteneğe sahip olmadığını söyleyenler vardı. Şimdi tüm bu eleştiriler için Cengiz'den özür dilemeli ve onu rahat bırakmalıyız" diye karşılık verdi.
Kulübün, taraftarlar arasında online yaptığı ankette de Cengiz, açık ara en çok oyu alan kişi oldu.
"YURTDIŞINDAKİ TÜRK'ÜN GURURU; SPEEDY CENGİZ"
Çizme'nin en çok satan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport da Cengiz Ünder'i ön plana çıkararak, karşılaşmaya 2 tam sayfa ayırdı.
Gazete, "Roma, Ünder'le ilerliyor" ve İtalya'da inanılmaz ya da karışık işler yapıldığında kullanılan meşhur deyime atıfla "Asist, gol ve koşu. Şimdi rakiplere karşı Türk işi şeyler yapılıyor" başlıklarını kullandı.
"YENİ BİR TÜRK YILDIZ DOĞDU; Dİ FRANCESCO'NUN YENİ MÜCEVHERİ"
Hafta sonuna damgasını vuran Cengiz'in performansı, taraftar sitelerinin de ilk konusuydu. AS Roma 360 sitesi, "Yeni bir Türk yıldız doğdu", "Di Francesco'nun yeni mücevheri" ifadelerini kullanırken, Cengiz'in maçta farkını ortaya koyduğunu, onu keşfeden Sportif Direktör Monchi sayesinde taraftarların onun kalitesini izleme fırsatı bulduğunu yazdı.
Sosyal medya da ise futbolseverler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4-5 Şubat'ta Roma'da olmasıyla bağlantı kurularak, "Erdoğan'ın Roma'da olduğu pazar günü de, bu akşam da (dün) Ünder gol attı. AS Roma'nın yerinde olsam, sezon bitene kadar Türk Cumhurbaşkanının şehirde kalmasını sağlardım" denildi.
Bazıları ise, Türklerin Avrupa Birliği'nin dışında kalmasını savunan politikacılara gönderme yaparak, "Hadi bunu Roma'nın taraftarlarına anlatın bakalım" diye yazdı.
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