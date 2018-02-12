Avrupa, Cengiz Ünder'i konuşuyor

Di Francesco, şimdiye kadar Cengiz'e güvenmeyip, ona eleştiriler getirenlere de, "İtalya'da genç oyuncuların gelişmesine ilişkin sabır göstermiyoruz. Oysa onlara şans vermeli ve onların gelişmesini beklemeliyiz. Cengiz üzerinde çok çalıştım, ona güvendim. Onun, genç takımında bile oynayacak yeteneğe sahip olmadığını söyleyenler vardı. Şimdi tüm bu eleştiriler için Cengiz'den özür dilemeli ve onu rahat bırakmalıyız" diye karşılık verdi.



Kulübün, taraftarlar arasında online yaptığı ankette de Cengiz, açık ara en çok oyu alan kişi oldu.