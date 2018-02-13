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    13 Şubat 2018, Salı
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    21. hafta şampiyonu

    21. hafta şampiyonu

    G.Saray, 21. haftasını lider geçtiği 8 sezonun 7’sinde şampiyonluğa ulaştı. Terim de söz konusu bu sezonlarda 4’te 4 yapıp ipi göğüsledi

    , galibiyetiyle sezonun 21. haftasını lider tamamlarken şampiyonluğu da yüzde 87,5 oranında garantiledi gibi! Tabi bu rakamı istatistikler söylüyor. Sarı- kırmızılılar, liglerin 18 takımla oynanmaya başladığı tarihten bu yana 8 kez 21. haftayı lider kapatırken bunların 7'sinde mutlu sona ulaşmayı başardı.

    Terim'in boşu yok
    SARI-kırmızılı takımda tarihi başarılara imza atan de bu 8 sezonun 4'ünde Galatasaray'ın başındaydı ve 4 sezonda da şampiyonluk kupasına uzandı. Yüzde 87,5 şampiyon olma oranına sahip sarı-kırmızılı takımın 21. haftayı lider bitirdiği sezonlarda tek fire 2009-2010'da Rijkaard'la verildi.

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:29
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