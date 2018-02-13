21. hafta şampiyonu
G.Saray, 21. haftasını lider geçtiği 8 sezonun 7’sinde şampiyonluğa ulaştı. Terim de söz konusu bu sezonlarda 4’te 4 yapıp ipi göğüsledi
GALATASARAY, Antalyaspor galibiyetiyle sezonun 21. haftasını lider tamamlarken şampiyonluğu da yüzde 87,5 oranında garantiledi gibi! Tabi bu rakamı istatistikler söylüyor. Sarı- kırmızılılar, liglerin 18 takımla oynanmaya başladığı tarihten bu yana 8 kez 21. haftayı lider kapatırken bunların 7'sinde mutlu sona ulaşmayı başardı.
Terim'in boşu yok
SARI-kırmızılı takımda tarihi başarılara imza atan Fatih Terim de bu 8 sezonun 4'ünde Galatasaray'ın başındaydı ve 4 sezonda da şampiyonluk kupasına uzandı. Yüzde 87,5 şampiyon olma oranına sahip sarı-kırmızılı takımın 21. haftayı lider bitirdiği sezonlarda tek fire 2009-2010'da Rijkaard'la verildi.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 02:29
-
Medel’e övgü
Toplam 5
Yorum
serdar tff1 liğ için hazırlanmış karabüke ninemi koysam o da ? pas isabeti sağlar o kadar iyiydiler bursa gb bir takıma karşı neden oynayamadılar
-
Fikret Orman: Aboubakar geri...
Toplam 10
Yorum
serdar gsli zaten 20 senedir bir halt yiyemiyorsunuz 20 sene önceki kupada kaldınız österni yendiğiniz gün gelin buraya
-
Burak'sız kazanamıyor
Toplam 3
Yorum
ts6106 forvetin önemini bi kez daha anlamış olduk, damdoy ve rodallega yetersiz.
21. hafta şampiyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.