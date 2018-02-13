21. hafta şampiyonu

GALATASARAY, Antalyaspor galibiyetiyle sezonun 21. haftasını lider tamamlarken şampiyonluğu da yüzde 87,5 oranında garantiledi gibi! Tabi bu rakamı istatistikler söylüyor. Sarı- kırmızılılar, liglerin 18 takımla oynanmaya başladığı tarihten bu yana 8 kez 21. haftayı lider kapatırken bunların 7'sinde mutlu sona ulaşmayı başardı.

Terim'in boşu yok

SARI-kırmızılı takımda tarihi başarılara imza atan Fatih Terim de bu 8 sezonun 4'ünde Galatasaray'ın başındaydı ve 4 sezonda da şampiyonluk kupasına uzandı. Yüzde 87,5 şampiyon olma oranına sahip sarı-kırmızılı takımın 21. haftayı lider bitirdiği sezonlarda tek fire 2009-2010'da Rijkaard'la verildi.