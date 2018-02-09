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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Gökhan tribünde

    <a href="/index/yellow-friday?id=90fe54bf-dd6a-49db-9b69-412295fb5ca5" class="" rel="tag">Yellow Friday</a> Gökhan tribünde
    G.SARAY'DA '' kampanyasının fikir sahibi Gökhan Bilek, Başkan Mustafa Cengiz'in daveti ile maçını tribünde izledi. Maç öncesi bir araya gelen ikili GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz'in, müthiş bir kıvılcım çaktığını söylediği Gökhan, "Bir cümle yazdım, çığ gibi büyüdü" dedi.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:56
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