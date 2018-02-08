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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    'tan tepkisi!

    Ahmet Bulut'tan Dursun Özbek tepkisi!

    ve Feghouli transferlerini yürüten menajer , G.Saray’ın eski yönetiminin söz verdiği 2 milyon Euro’luk komisyon bedelini ödemediğini açıkladı.

    Yaz döneminde fırtına gibi esen 'da yapılan görüşmelerde aktif rol oynayan menajer isyanda… Bruma'nın bonuslarla 15 milyon Euro'ya Leipzig'e satılmasını sağlayan Bulut, ve Feghouli transferlerinde de Galatasaray adına bonservis pazarlığı yapan isimdi. Ünlü menajerin devreye girmesi sonucu 12'den 8, West Ham 10'dan 4.250 milyon Euro'ya indi. O dönemin başkanı ve kardeşi 'ten tam yetki alan Bulut'a bu üç transfer karşılığında yaklaşık 2 milyon Euro komisyon sözü verildiği ancak hiçbir ödeme yapılmadığı ortaya çıktı.

    YENİ YÖNETİMDEN HABER BEKLİYORUM
    'a konuşan Bulut, "Ben Galatasaray Başkanı'nın sözüne inandım ama yerine getirmediler. Oyuncuların (Bruma, Belhanda, Feghouli) yetki belgeleri bende. Ön sözleşmem var. Avukatım defalarca kulübe gitti ama beni 4 ay oyaladılar. Mağdur oldum. Dursun Özbek ve Mehmet Özbek'in bana verdiği sözlere Cenk Ergün de şahit. Mahkemelik olmak istemiyorum. başkan 'le de görüştüm, durumu anlattım. bekliyorum" ifadesini kullandı.

    SABAH

    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:02
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