Ahmet Bulut'tan Dursun Özbek tepkisi!
Belhanda ve Feghouli transferlerini yürüten menajer Ahmet Bulut, G.Saray’ın eski yönetiminin söz verdiği 2 milyon Euro’luk komisyon bedelini ödemediğini açıkladı.
Yaz transfer döneminde fırtına gibi esen Galatasaray'da yapılan görüşmelerde aktif rol oynayan menajer Ahmet Bulut isyanda… Bruma'nın bonuslarla 15 milyon Euro'ya Leipzig'e satılmasını sağlayan Bulut, Belhanda ve Feghouli transferlerinde de Galatasaray adına bonservis pazarlığı yapan isimdi. Ünlü menajerin devreye girmesi sonucu Dinamo Kiev 12'den 8, West Ham 10'dan 4.250 milyon Euro'ya indi. O dönemin başkanı Dursun Özbek ve kardeşi Mehmet Özbek'ten tam yetki alan Bulut'a bu üç transfer karşılığında yaklaşık 2 milyon Euro komisyon sözü verildiği ancak hiçbir ödeme yapılmadığı ortaya çıktı.
YENİ YÖNETİMDEN HABER BEKLİYORUM
SABAH'a konuşan Bulut, "Ben Galatasaray Başkanı'nın sözüne inandım ama yerine getirmediler. Oyuncuların (Bruma, Belhanda, Feghouli) yetki belgeleri bende. Ön sözleşmem var. Avukatım defalarca kulübe gitti ama beni 4 ay oyaladılar. Mağdur oldum. Dursun Özbek ve Mehmet Özbek'in bana verdiği sözlere Cenk Ergün de şahit. Mahkemelik olmak istemiyorum. Yeni başkan Mustafa Cengiz'le de görüştüm, durumu anlattım. Haber bekliyorum" ifadesini kullandı.
SABAH
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:02
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Akigo tarih yazdı
Toplam 3
Yorum
Egeli Tebrikler Akhisara bir kasaba takımı olarak 6 sezondur süperligde varsınız kupadada iyi yere geldiniz
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''G.Saray yenilgiyi asla kabul etmez!''
Toplam 4
Yorum
gsssssssss eski yönetimi kötülemekten baska ıcraatın olmadı daha 5 kurusunuz yok yonetımi aldınız sanane fenerden sankı 10 puan farkla lıderızde
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Beşiktaş-Fenerbahçe maçları ne zaman?
Toplam 3
Yorum
UZMAN DR BİDAHA HAKEMLER GEREKTİĞİ ZAMANDA KIRMIZI KARTINI VERSİN ÖRNEK PEPENİN JOHSENNE DİRSEĞİNİ ONDAN SONRA BEŞİKTAŞIN VERİLMEYEN GOLÜNÜ PENALTISI
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