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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Aslan direnemedi

    Aslan direnemedi

    EuroCup etabı E Grubu’nda çeyrek final şansı kalmayan sarı-kırmızılılar, normal süresi berabere biten maçın uzatmalarında Alman rakibine 92-97 mağlup oldu

    GALATASARAY Odeabank, EuroCup Top 16 etabında karşılaştığı Alman ekibi 'e uzatmalarda 97-92 mağlup oldu. İlk çeyreği 18-21 geride tamamlayan sarı-kırmızılılar, devreyi de 39-45 mağlup bitirdi. Üçüncü çeyrekte oyunu dengeleyen Cimbom son periyoda 67-71 geride girdi. G.Saray son çeyreği üstün oynadı ve normal süre 85-85 bitti. Uzatma periyodunda Alba Berlin 12-7'lik skor yakalayıp maçı kazandı.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:03
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