Aslan direnemedi
EuroCup Top 16 etabı E Grubu’nda çeyrek final şansı kalmayan sarı-kırmızılılar, normal süresi 85-85 berabere biten maçın uzatmalarında Alman rakibine 92-97 mağlup oldu
GALATASARAY Odeabank, EuroCup Top 16 etabında karşılaştığı Alman ekibi Alba Berlin'e uzatmalarda 97-92 mağlup oldu. İlk çeyreği 18-21 geride tamamlayan sarı-kırmızılılar, devreyi de 39-45 mağlup bitirdi. Üçüncü çeyrekte oyunu dengeleyen Cimbom son periyoda 67-71 geride girdi. G.Saray son çeyreği üstün oynadı ve normal süre 85-85 bitti. Uzatma periyodunda Alba Berlin 12-7'lik skor yakalayıp maçı kazandı.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
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ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
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Aslan KALEDE CARRASSO MUHAKAK OYNAMALI
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Galatasaray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
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Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
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