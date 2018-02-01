Beni bile alabilir!
İşte o tweetlerden bazıları:
* Galatasaray her an beni 6 aylığına kiralayabilir öyle bir ortam var şu an... @MuratKulege
* Okaka Galatasaray'a gelecek mi gelmeyecek mi bir karar verin. @1985Merdinlii
* Luis Suarez sezon sonuna GALATASARAY'DA. Kesin bilgi. Yayalım. @GALAMagnificent
* Transfer piyasası öyle bi karışık ki Galatasaray beni bile açıklayabilir. @ErayAlbayrakk
* Günlerden Kolbeinn Sigthorsson #GALATASARAY @kayhannnnnnnnnn
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:04
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
fb190707 şimdiden sen şampiyonluk çookkzorr dersen futbolcuların taraftarın da hevesini kırarsın. Madem öyle bırak git zaten beceremiyorsun..
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Trabzonspor'da Çalımbay farkı
Toplam 6
Yorum
Ts61 Pas yapamıyoruz.Goller hep bireysel.Organize değiliz.Seneye Metin Diyadin şart
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
bjk349 Hangi hakem yanlış maçımı izledik biz.Giresun ezdi resmen kaçan goller inanılır gibi değil
Beni bile alabilir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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