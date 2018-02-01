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HEPSİ
    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Beni bile alabilir!

    Beni bile alabilir!
    Galatasaray'ın Nagatomo'yu getirmesi, Okaka ve Gomes ile anılması sosyal medyada büyük yankı yarattı. Arka arkaya "geliyor, gelmiyor" haberleri patlarken bu durum esprilere neden oldu. Hagi, Messi, Suarez dahil bir çok isim 'a yazıldı. Ayrıca Twitter'de bir kullanıcı, "Günlerden Kolbeinn Sigthorsson" diye yazıp geç kalınması nedeniyle transferi resmiyete dökülemeyen oyuncuyu da hatırlattı.

    İşte o tweetlerden bazıları:

    * her an beni 6 aylığına kiralayabilir öyle bir ortam var şu an... @MuratKulege
    * Okaka Galatasaray'a gelecek mi gelmeyecek mi bir karar verin. @1985Merdinlii
    * Luis Suarez sezon sonuna GALATASARAY'DA. Kesin bilgi. Yayalım. @GALAMagnificent
    * Transfer piyasası öyle bi karışık ki Galatasaray beni bile açıklayabilir. @ErayAlbayrakk
    * Günlerden Kolbeinn Sigthorsson #GALATASARAY @kayhannnnnnnnnn
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:04
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