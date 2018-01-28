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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Türkyılmaz tribünde

    Türkyılmaz tribünde
    Sarı-kırmızılı kulübün efsanelerinden ve 'de hayatını sürdüren Osmanlıspor karşılaşmasını tribünden takip etti. Türkyılmaz 2011 yılında açılan TT Stadı'nda ilk kez maç izlediğini açıkladı. Türkyılmaz'ın ayrıca teknik direktör 'in davetlisi olarak maça geldiği öğrenildi. Türkyılmaz arkadaşımız Savaş Çorlu ile birlikte objektiflere böyle poz verdi.
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:42
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