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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Selçuk’la buzlar eridi

    Selçuk’la buzlar eridi
    Osmanlıspor maçında Galatasaraylı taraftarlar ile arasındaki buzlar tamamen eridi ve barış sağlandı. Galatasaray taraftarı, sarı kırmızılı takım sahaya çıktığında ilk olarak kaptan Selçuk İnan'ı tribünlere çağırdı.
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:41
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