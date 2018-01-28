İşte G.Saray'ın Ndiaye'den istediği rakam
İngiliz ekibi Stoke City'nin ısrarla istediği Badou N'Diaye Premier Lig'e gitmek için gemileri yaktı ve maç öncesinde Galatasaray'ın Florya kampından ayrıldı. Ara transfer döneminde N'Diaye için ciddi teklifler gelirken Fatih Terim'in de ret yanıtı vermesi ile birlikte hem Dursun Özbek yönetimi hem de Mustafa Cengiz yönetimi teklifleri kabul etmedi.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:32
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Ali Koç ile Mosturoğlu kapıştı
Toplam 2
Yorum
ali Mosturoğlu Aziz Yıldırım ağzıyla konuşuyor yeter artık düşün Fenerin yakasından beceriksiz adamlar bıktık sizden yeter yahu
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İşte Aslan ’ın transfer listesi
Toplam 2
Yorum
saçmalık amatörce hareket sana yatırım yapılmış bidünya bonservis verilmiş görevini yap sezon sonu gidersin kafası karışmış asamoah neden karışmıyor?
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Türkyılmaz tribünde
Toplam 2
Yorum
**** Vay be aslanım, gözlerim yaşardı resmini görünce. Deplasmanda Manchester United'ı dağıttığın maç gözümün önüne geldi .
İşte G.Saray'ın Ndiaye'den istediği rakam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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