Terim geldi 10 puan arttı
Galatasaray'ın şampiyonluğuna bahis yapanların oranı Fatih Terim'in göreve başladığı günden bu yana 10 puan artarak yüzde 55'e ulaştı. Terim 22 Aralık 2017'de G.Saray'ın teknik direktörü olarak imzayı attığında, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğuna bahis yapanların oranı yüzde 45 seviyesindeydi. Oran Terim'le 10 puan yükseldi.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
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baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
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klaus helal olsun fenerdahçeye.
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