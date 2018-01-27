CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Terim geldi 10 puan arttı

    Terim geldi 10 puan arttı
    'ın şampiyonluğuna bahis yapanların oranı 'in göreve başladığı günden bu yana 10 puan artarak yüzde 55'e ulaştı. Terim 22 Aralık 2017'de G.Saray'ın teknik direktörü olarak imzayı attığında, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğuna bahis yapanların oranı yüzde 45 seviyesindeydi. Oran Terim'le 10 puan yükseldi.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Terim geldi 10 puan arttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN