Tarihe geçecek! İşte nedeni...

Bruma'yı yazın 12.5 milyon Euro'ya Leipzig'e satan sarı-kırmızılıların Badou Ndiaye'yi ise tam 16 milyon Euro'ya Stoke City'ye satması an meselesi...

8,5 MİLYON EURO KAR ELDE EDİLECEK

Bu rakam Galatasaray için rekor demek... Osmanlıspor'dan 7.5 milyon Euro'ya alınan Ndiaye'den 8.5 milyon Euro kar elde edecek olan yeni yönetim 25 maç sayısına ulaşamayacak oyuncu için 1.5 milyon euro bonus ödemekten de kurtulacak.



NDIAYE, PREMIER LİG UĞRUNA MAAŞINI DÜŞÜRDÜ

Everton'a transfer olan Cenk Tosun gibi Premier Lig'de oynama fırsatını kaçırmak istemeyen Ndiaye'nin Galatasaray'da kazandığı 2.75 milyon Euro'nun daha azına Stoke City'ye gitmeyi kabul ettiği ortaya çıktı.



Ndiaye'den gelecek 16 milyon Euro ile sarı-kırmızılılar ilk planda oyuncuların 4 aydır biriken alacaklarını ödeyecek ve sol bek-orta saha-forvet takviyesi için finansmanı bulmuş olacak.(Sabah)