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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Tarihe geçecek! İşte nedeni...

    Tarihe geçecek! İşte nedeni...

    'ın yeni başkanı , ilk icraatıyla sarı kırmızılı kulübün kasasına tam 16 milyon euro kazandıracak...

    Bruma'yı yazın 12.5 milyon Euro'ya Leipzig'e satan sarı-kırmızılıların Badou Ndiaye'yi ise tam 16 milyon Euro'ya 'ye satması an meselesi...

    8,5 MİLYON EURO KAR ELDE EDİLECEK
    Bu rakam için rekor demek... 'dan 7.5 milyon Euro'ya alınan Ndiaye'den 8.5 milyon Euro kar elde edecek olan yeni yönetim 25 maç sayısına ulaşamayacak oyuncu için 1.5 milyon euro bonus ödemekten de kurtulacak.

    NDIAYE, PREMIER LİG UĞRUNA MAAŞINI DÜŞÜRDÜ
    Everton'a transfer olan Cenk Tosun gibi 'de oynama fırsatını kaçırmak istemeyen Ndiaye'nin 'da kazandığı 2.75 milyon Euro'nun daha azına 'ye gitmeyi kabul ettiği ortaya çıktı.

    Ndiaye'den gelecek 16 milyon Euro ile sarı-kırmızılılar ilk planda oyuncuların 4 aydır biriken alacaklarını ödeyecek ve sol bek-orta saha-forvet takviyesi için finansmanı bulmuş olacak.(Sabah)

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:40
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