Tarihe geçecek! İşte nedeni...
Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, ilk icraatıyla sarı kırmızılı kulübün kasasına tam 16 milyon euro kazandıracak...
Bruma'yı yazın 12.5 milyon Euro'ya Leipzig'e satan sarı-kırmızılıların Badou Ndiaye'yi ise tam 16 milyon Euro'ya Stoke City'ye satması an meselesi...
8,5 MİLYON EURO KAR ELDE EDİLECEK
Bu rakam Galatasaray için rekor demek... Osmanlıspor'dan 7.5 milyon Euro'ya alınan Ndiaye'den 8.5 milyon Euro kar elde edecek olan yeni yönetim 25 maç sayısına ulaşamayacak oyuncu için 1.5 milyon euro bonus ödemekten de kurtulacak.
NDIAYE, PREMIER LİG UĞRUNA MAAŞINI DÜŞÜRDÜ
Everton'a transfer olan Cenk Tosun gibi Premier Lig'de oynama fırsatını kaçırmak istemeyen Ndiaye'nin Galatasaray'da kazandığı 2.75 milyon Euro'nun daha azına Stoke City'ye gitmeyi kabul ettiği ortaya çıktı.
Ndiaye'den gelecek 16 milyon Euro ile sarı-kırmızılılar ilk planda oyuncuların 4 aydır biriken alacaklarını ödeyecek ve sol bek-orta saha-forvet takviyesi için finansmanı bulmuş olacak.(Sabah)
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:40
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Pepe-Vida ilk kez
Toplam 1
Yorum
CasCan Vida nın daha takıma adaptasyonu gerekiyor. İlk heyecan yaptı. İyi kumaş ama acele etmemek lazım.Uyum şart.Hareketli ama yerini kaybediyor.
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Aslan avda
Toplam 1
Yorum
CELAL BELHANDA YEDEK DEGIL ; MUSLERA MARIANO MAICON SERDAR LATO SELCUK BADO RODRI BELHANDA FEGHOLI GOMIS AKSAM 11 I RESMI BILGI
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Deprem
Toplam 5
Yorum
fenerli UA... SİZ Mİ ŞAMPİYON OLACAKSINIZ BU KADAR SEVİNDİN JANSEN SATSA SÖZLEŞMESİ FESH EDİLİR YERİNE BAŞKA OYUNCU ALINIR NE VAR BUNDA KAMİL
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