İkinci başkan Şenkal oldu
Yeni yönetim kurulu görev bölümü yaptı. İkinci başkanlığa Ahmet Şenkal getirildi. Adil Arapoğlu ile Ünal Çeviköz başkan yardımcısı, Hüseyin Toprak genel sekreter oldu. Diğer birimlere ise şu isimler getirildi: Muhasip Üye ve Voleybol Şubesi: Okan Böke, Basketbol: Erol Özmandıracı, Ömer Cansever, Mahmut Recevik, Binicilik, Briç ve Satranç Şubeleri: Ünal Çeviköz, Judo ve Atletizm: Nejat Güney, Mali İşler: Emre Erdoğan, Su Sporları ve Tesisler: Ahmet Şenkal, İletişim: Ünal Çeviköz, İç ve Dış İlişkiler Sorumluları: Dinç Üner, Acar Baltaş, Stat ve Taraftar: Mahmut Recevik, Cenk Soyer, Gayrimenkul Komitesi: Hüseyin Toprak, Erol Özmandıracı, Pazarlama Komitesi: Erol Özmandıraca, Adil Arapoğlu
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
klaus helal olsun fenerdahçeye.
İkinci başkan Şenkal oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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