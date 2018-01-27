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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    İkinci başkan Şenkal oldu

    İkinci başkan Şenkal oldu
    Yeni yönetim kurulu görev bölümü yaptı. İkinci başkanlığa Ahmet Şenkal getirildi. Adil Arapoğlu ile Ünal Çeviköz başkan yardımcısı, Hüseyin Toprak genel sekreter oldu. Diğer birimlere ise şu isimler getirildi: Muhasip Üye ve Voleybol Şubesi: Okan Böke, Basketbol: Erol Özmandıracı, Ömer Cansever, Mahmut Recevik, Binicilik, Briç ve Satranç Şubeleri: Ünal Çeviköz, Judo ve Atletizm: Nejat Güney, Mali İşler: Emre Erdoğan, Su Sporları ve Tesisler: , İletişim: Ünal Çeviköz, İç ve Dış İlişkiler Sorumluları: Dinç Üner, Acar Baltaş, Stat ve Taraftar: Mahmut Recevik, Cenk Soyer, Gayrimenkul Komitesi: Hüseyin Toprak, Erol Özmandıracı, Pazarlama Komitesi: Erol Özmandıraca, Adil Arapoğlu
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:40
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