İkinci başkan Şenkal oldu

yönetim kurulu görev bölümü yaptı. İkinci başkanlığagetirildi. Adil Arapoğlu ile Ünal Çeviköz başkan yardımcısı, Hüseyin Toprak genel sekreter oldu. Diğer birimlere ise şu isimler getirildi:: Okan Böke,: Erol Özmandıracı, Ömer Cansever, Mahmut Recevik,: Ünal Çeviköz,: Nejat Güney,: Emre Erdoğan,: Ünal Çeviköz,: Dinç Üner, Acar Baltaş,: Mahmut Recevik, Cenk Soyer,: Hüseyin Toprak, Erol Özmandıracı,: Erol Özmandıraca, Adil Arapoğlu