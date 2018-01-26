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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Statta taktik prova

    Statta taktik prova

    yönetimindeki antrenman koordinasyonlu ısınma hareketleriyle başladı.

    10'a 10 yapılan tek pas çalışmasının ardından, antrenman sınırlı alanda çift kale taktik oyunu ile devam etti. Çalışmanın son bölümünde ise savunma, orta saha ve hücum bölgelerine özel taktiksel varyasyonlar üzerinde duruldu.


    Oyuncuların hibrit çime alışmaları için 'in isteğiyle antrenman Stadı'nda yapıldı. Stadın çimleri Terim'in isteğiyle devre arasında hibrit çimle değiştirilmişti.


    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:05
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