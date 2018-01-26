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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Asamoah'tan G.Saray'a iyi haber! Juve'yi reddetti

    Asamoah'tan G.Saray'a iyi haber! Juve'yi reddetti

    Uzun süredir 'ın gündeminde olan sol bek Kwadwo Asamoah için bir iddia da İtalyan basınından geldi.

    TuttoSport'un haberine göre Asamoah, ile sözleşme yenilemeye sıcak bakmıyor.

    Haberde, Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Ganalı oyuncuyu 'ın bedelsiz olarak transfer etmek istediği vurgulandı.

    İngiliz kulüplerinin de ilgilendiği Asamoah'ı İtalya'dan İnter ve Roma'nın da kadrosuna katmak istediği belirtildi.

    Ganalı oyuncu, bu sezon 11 resmi maçta Juventus forması giydi.

    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:05
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