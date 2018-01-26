Asamoah'tan G.Saray'a iyi haber! Juve'yi reddetti
Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan sol bek Kwadwo Asamoah için bir iddia da İtalyan basınından geldi.
TuttoSport'un haberine göre Asamoah, Juventus ile sözleşme yenilemeye sıcak bakmıyor.
Haberde, Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Ganalı oyuncuyu Galatasaray'ın bedelsiz olarak transfer etmek istediği vurgulandı.
İngiliz kulüplerinin de ilgilendiği Asamoah'ı İtalya'dan İnter ve Roma'nın da kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Ganalı oyuncu, bu sezon 11 resmi maçta Juventus forması giydi.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:05
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Mark Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Sol bek için son hafta
Toplam 2
Yorum
ASLAN YAŞI YÜKSEK ADAM İSTEMİYORUZ 21 YAŞINDA Bİ SOL BEK VAR ONU ALIN YOKSA HAKAN OYNASIN 33 YAŞINDA ADAM ALMAYIN
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dev güvenlik
Toplam 2
Yorum
Kontra Ali Palabıyık'ın başına da 8-10 tane polis dikmek gerekecek şimdi...
Asamoah'tan G.Saray'a iyi haber! Juve'yi reddetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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