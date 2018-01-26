Fatih Terim'in Elmander planı! Transfer...

Akşam'ın haberine göre; Fatih Terim, orta ve uzun vadede takım iskeletini Kuzey Avrupa ülkelerinde top koşturan oyunculardan kurmayı düşünüyor. Deneyimli çalıştırıcı, kadroyu İsveç, Norveç, Danimarka ve İzlandalı futbolculardan oluşturmayı planlıyor. Fatih Terim'in bu kararı almasındaki en büyük etkenin ise bu ülkelerdeki oyuncuların karakterlerinin ve profesyonelliklerinin tüm dünya tarafından kabul görmeleri oldu. Projesini eski başkan Dursun Özbek ile paylaşan deneyimli çalıştırıcının yeni Başkan Mustafa Cengiz ile de detayları anlattığı belirtildi. Terim, projesini hatasız bir şekilde hayata geçirmek için de bu ülkelerin saygı duyduğu eski İsveçli golcüsü Elmander'i kadrosuna kattı.



TRANSFER GÖRÜŞMELERİ YAPACAK

Elmander bu projede kilit bir rol oynayacak. İsveç, Norveç, Danimarka ve İzlanda'da büyük sevgi ve saygıya sahip olan Elmander, bir anlamda Galatasaray'ın scout şefi olacak. Terim'in planladığı bölgelerde Galatasaray forması giyebilecek oyuncuları belirleyecek olan Elmander, geniş çaplı bir rapor hazırlayacak. Bu rapor teknik heyete teslim edilecek. Transfer görüşmeleri de sarı-kırmızılı kulüp adına İsveçli isim yapacak. Tecrübeli çalıştırıcı, Antalya kampında eski oyuncusu ile bir araya gelerek bu projenin tüm detaylarını kendisine anlattı. Proje sayesinde 65 milyon euro olan kadro bütçesinin 2 sene içinde 45-50 milyon euro seviyelerine indirilmesi de planlanıyor.