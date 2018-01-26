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    26 Ocak 2018, Cuma
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    'in Elmander planı! ...

    Fatih Terim'in Elmander planı! Transfer...

    Orta ve uzun vadede takım kadrosunun iskeletini ülkelerinden oluşturmayı planlayan , bu dev projenin başına ’i getirdi.

    Akşam'ın haberine göre; , orta ve uzun vadede takım iskeletini ülkelerinde top koşturan oyunculardan kurmayı düşünüyor. Deneyimli çalıştırıcı, kadroyu , Norveç, ve İzlandalı futbolculardan oluşturmayı planlıyor. Fatih Terim'in bu kararı almasındaki en büyük etkenin ise bu ülkelerdeki oyuncuların karakterlerinin ve profesyonelliklerinin tüm dünya tarafından kabul görmeleri oldu. Projesini eski başkan ile paylaşan deneyimli çalıştırıcının yeni Başkan ile de detayları anlattığı belirtildi. Terim, projesini hatasız bir şekilde hayata geçirmek için de bu ülkelerin saygı duyduğu eski İsveçli golcüsü Elmander'i kadrosuna kattı.

    TRANSFER GÖRÜŞMELERİ YAPACAK
    Elmander bu projede kilit bir rol oynayacak. İsveç, Norveç, Danimarka ve İzlanda'da büyük sevgi ve saygıya sahip olan Elmander, bir anlamda 'ın scout şefi olacak. Terim'in planladığı bölgelerde Galatasaray forması giyebilecek oyuncuları belirleyecek olan Elmander, geniş çaplı bir rapor hazırlayacak. Bu rapor teknik heyete teslim edilecek. görüşmeleri de sarı-kırmızılı kulüp adına İsveçli isim yapacak. Tecrübeli çalıştırıcı, kampında eski oyuncusu ile bir araya gelerek bu projenin tüm detaylarını kendisine anlattı. Proje sayesinde 65 milyon euro olan kadro bütçesinin 2 sene içinde 45-50 milyon euro seviyelerine indirilmesi de planlanıyor.

    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 08:16
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