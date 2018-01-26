Jose Holebas G.Saray'a yakın
33 yaşındaki sol bekin sarı-kırmızılı takımda oynamaya sıcak baktığını belirten Georgopoulos, “Holebas hırslı ve güçlü bir oyuncu. Önde de görev yapabiliyor” dedi
ALTERNATİFLER BEKLEMEDE
Holebas'ın klasik bir savunma oyuncusu olmadığını da vurgulayan Johnny Georgopoulos şöyle konuştu: "Sol önde oynama özelliği de var. Sürekli ileriye top taşıyan bir isim. Dürüst, hırslı ve güçlü bir oyuncu." Aslan'ın listesinde Holebas'ın yanı sıra Junior Tavares, Davide Santon, Patrice Evra ve Uğur Çiftçi de yer alıyor.
38 kez Yunanistan Milli Takımı'nda oynayan Holebas, Watford'da bu sezon 17 maçta 3 asist yaptı. Tecrübeli isim, Roma, Olympiakos ve 1860 Münih'te de forma giydi.
Asamoah sürprizi olabilir - (Mini yorum Savaş Çorlu)
DURSUN Özbek döneminde bitti gözü ile baktığı sol bek transferi yeni yönetim ile başa dönse de Fatih Terim en iyisi için son ana kadar ince eler sık dokur, istediğini alır. Gündemde 3-4 isim var. Son anda 'olmaz' denilen Asamoah sürpizi gelirse bu takımı kimse tutamaz. Yeter ki bütünleşme devam etsin, iç çekişmeler sona ersin. Takımı kimse sorun yapmasın. Zira çare Terim...
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:06
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Mark Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Sol bek için son hafta
Toplam 2
Yorum
ASLAN YAŞI YÜKSEK ADAM İSTEMİYORUZ 21 YAŞINDA Bİ SOL BEK VAR ONU ALIN YOKSA HAKAN OYNASIN 33 YAŞINDA ADAM ALMAYIN
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dev güvenlik
Toplam 2
Yorum
Kontra Ali Palabıyık'ın başına da 8-10 tane polis dikmek gerekecek şimdi...
Jose Holebas G.Saray'a yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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