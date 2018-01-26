CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    G.Saray'a yakın

    Jose Holebas G.Saray'a yakın

    33 yaşındaki sol bekin sarı-kırmızılı takımda oynamaya sıcak baktığını belirten Georgopoulos, “Holebas hırslı ve güçlü bir oyuncu. Önde de görev yapabiliyor” dedi

    Sol bekte ibre Watford'lu 'a döndü. Radyospor'a konuşan Yunan gazeteci , 33 yaşındaki oyuncunun Cimbom'a çok yakın olduğunu söyleyerek, "Holebas, 'da oynamaya sıcak bakıyor. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Holebas'ın sezon sonuna kadar kiralık oynaması planlanıyor. Anlaşılırsa devam edecek. Kiralama bedeli olarak 600 bin euro'dan bahsediliyor. Holebas da yarım sezon için 900 bin euro alacak" dedi.

    ALTERNATİFLER BEKLEMEDE
    Holebas'ın klasik bir savunma oyuncusu olmadığını da vurgulayan Johnny Georgopoulos şöyle konuştu: "Sol önde oynama özelliği de var. Sürekli ileriye top taşıyan bir isim. Dürüst, hırslı ve güçlü bir oyuncu." Aslan'ın listesinde Holebas'ın yanı sıra Junior Tavares, Davide Santon, ve Uğur Çiftçi de yer alıyor.

    38 kez Yunanistan 'nda oynayan Holebas, Watford'da bu sezon 17 maçta 3 asist yaptı. Tecrübeli isim, Roma, ve 1860 Münih'te de forma giydi.

    Asamoah sürprizi olabilir - (Mini yorum Savaş Çorlu)

    DURSUN Özbek döneminde bitti gözü ile baktığı sol bek transferi yeni yönetim ile başa dönse de en iyisi için son ana kadar ince eler sık dokur, istediğini alır. Gündemde 3-4 isim var. Son anda 'olmaz' denilen Asamoah sürpizi gelirse bu takımı kimse tutamaz. Yeter ki bütünleşme devam etsin, iç çekişmeler sona ersin. Takımı kimse sorun yapmasın. Zira çare Terim...
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Jose Holebas G.Saray'a yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN