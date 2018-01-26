Uğur’a karşılık 500 bin euro+Eray
Sol bek için gündeme gelen Uğur Çiftçi'nin pazarlık bilgileri ortaya çıktı.
Yönetim değişince transfer beklemeye alındı. G.Saray'ın Ahmet Çalık'ın transferinden başkent ekibine 200 bin euro borcu olduğu da öğrenildi.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 06:58
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Favori Trabzon
Toplam 1
Yorum
VARDAR OVASI SİNAN VARDAR iki takım da geçen hafta zor kazandı demiş ama TS berabere kaldı :) .
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Mark Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Aziz Yıldırım da gidiyor!
Toplam 14
Yorum
asrın bende temelli fenerin başından gidecek sandım da heyacan şeyttim.
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