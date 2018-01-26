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    26 Ocak 2018, Cuma
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    ’a karşılık 500 bin euro+Eray

    Uğur’a karşılık 500 bin euro+Eray

    Sol bek için gündeme gelen Çiftçi'nin pazarlık bilgileri ortaya çıktı.

    Eski başkan 'in kardeşi Mehmet Özbek'in görüştüğü G.Birliği'nin 'a karşılık 500 bin euro ve kaleci Eray'ı istediği öğrenildi.

    Yönetim değişince beklemeye alındı. G.Saray'ın 'ın transferinden başkent ekibine 200 bin euro borcu olduğu da öğrenildi.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 06:58
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