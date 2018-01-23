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    23 Ocak 2018, Salı
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    Yeni yönetim Mazbatayı alıyor

    Yeni yönetim Mazbatayı alıyor
    'ın yeni başkanı ve yönetim kurulu, bugün mazbatalarını alacak. Saat 17.00'de düzenlenecek törende, yönetim kurulunun yanı sıra denetim, sicil ve disiplin kurullarına da mazbataları verilecek. Devir teslim töreni ise yarın yapılacak.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:16
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