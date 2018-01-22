Para & Transfer
Olağanüstü Genel Kurul’da Dursun Özbek’i geçerek Galatasaray’ın yeni başkanı olan Cengiz, ilk etapta bu hafta futbolculara 5 milyon dolar’lık ödeme yapacak
YILDIZ SÖZÜ VERMİŞTİ
Yeni yönetimin diğer konusu transfer olacak. Geçmişte, "Seçilirsem 1 veya 2 dünya yıldızı getiririm. Forma sattırmamız lazım. Hulk, İbrahimovic tam bize göre" gibi iddialı sözler kullanan Mustafa Cengiz, kongreden sonra, "Fatih Terim'in talepleri bizim için çok önemli. Eksikleri varsa yapabileceğimiz her şeyi yapacağız" demişti. Cengiz'in Terim'le görüştükten sonra sol bek ve orta sahaya yapılması planlanan transferler için düğmeye basacağı belirtildi. Ayrıca Ndiaye'ye gelen teklifler de yine Terim'in görüşü alınarak değerlendirilecek.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:11
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Burak'ın golü tartışma yarattı! Ofsayt...
Toplam 7
Yorum
Q 7 ARKADAŞ NE DANDOY MUŞ YA BAL YAPMAZ ARI GİBİ AMA HER TEKNİK DREKTÖR ONDAN MEDET UMAR RODEJAGA VAR YEDEK ANLIYAMADIM BEN BU DÜNYANIN FENDINI
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 10
Yorum
Q 7 RIZA HOCAM SENDE ERSUN KAFASINDASIN BU KAFAYLA DEVAM EDERSEN SENDENDE BİR CACIK OLMAZ HASILI SEZON SONUNDA KONGRE GÖZÜKTÜ
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Şenol Güneş'ten flaş açıklama! Eto'o
Toplam 2
Yorum
Aykut Fiko yil sonu ffp den cenk tosunu satarak pacayi kurtardi diye göbek atiyor kimse cicarito beklemesin ama civatito olur o da bêles se tabi
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