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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Para & Transfer

    Para & Transfer

    Olağanüstü Genel Kurul’da ’i geçerek ’ın yeni başkanı olan Cengiz, ilk etapta bu hafta futbolculara 5 milyon dolar’lık ödeme yapacak

    'da seçim bitti, gözler yeni başkan 'e çevrildi. Kritik bir dönemde göreve gelen Cengiz ve ekibini sıcak bir gündem bekliyor. İlk etapta bugün futbolculara 5 milyon dolar'lık transfer taksidi ödenmesi gerek. Eski başkan şahsi kefaletiyle bir bankadan bu parayı kredi olarak aldığını açıklamıştı. Cengiz, kurmaylarıyla önceki geceden bu yana 5 milyon dolar sıcak para bulmak için çalışıyor. Ayrıca 2 aydır ödenmeyen kulüp personelinin maaşlarının da hesaplara yatırılması bekleniyor.

    YILDIZ SÖZÜ VERMİŞTİ
    Yeni yönetimin diğer konusu transfer olacak. Geçmişte, "Seçilirsem 1 veya 2 dünya yıldızı getiririm. Forma sattırmamız lazım. Hulk, İbrahimovic tam bize göre" gibi iddialı sözler kullanan , kongreden sonra, "'in talepleri bizim için çok önemli. Eksikleri varsa yapabileceğimiz her şeyi yapacağız" demişti. Cengiz'in Terim'le görüştükten sonra sol bek ve orta sahaya yapılması planlanan transferler için düğmeye basacağı belirtildi. Ayrıca Ndiaye'ye gelen teklifler de yine Terim'in görüşü alınarak değerlendirilecek.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:11
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