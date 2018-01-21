Okan Buruk, Terim'i aradı ve o ismi istedi!
G.Saray'da forma şansı bulamayan Emrah Başsan için sürpriz bir teklif geldi.
Galatasaray'da forma şansı bulamayan ve Fatih Terim'in gönderilecekler listesine koyduğu Emrah Başsan için sürpriz bir teklif geldi.
Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'un, 25 yaşındaki orta saha için bizzat G.Saray'ın hocası Fatih Terim'i aradığı öğrenildi.
Ege temsilcisinin, Emrah'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. Buruk'a söz veren Terim'in de konuyla ilgili yönetime rapor vereceği kaydedildi.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 13:51
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İşte Mustafa Cengiz'in ilk icraatı
Toplam 10
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU son günde kazanan tarafta olmaya tam destek seni gidi abduülll.!!!!
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Dirar'ı ıslıklayan taraftara Kocaman'dan cevap!
Toplam 7
Yorum
yunus can 29 Fenerbahçe ligde 5 takımdan daha kötü futbol oynuyor şampiyon olamazsak sen paranı almış olarak gideceksin.Onun için taraftarı dinle.
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Gökhan Töre 26 yaşında
Toplam 2
Yorum
erol hoca türkiye de töre gibiler kendini sporcu zannediyorlar....avrupaya gidince İstanbuldaki hayatlarını özlüyorlar geri dönüyorlar..
Okan Buruk, Terim'i aradı ve o ismi istedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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