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    21 Ocak 2018, Pazar
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    , Terim'i aradı ve o ismi istedi!

    Okan Buruk, Terim'i aradı ve o ismi istedi!

    G.Saray'da forma şansı bulamayan için sürpriz bir teklif geldi.

    'da forma şansı bulamayan ve 'in gönderilecekler listesine koyduğu için sürpriz bir teklif geldi.

    Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü 'un, 25 yaşındaki orta saha için bizzat G.Saray'ın hocası Fatih Terim'i aradığı öğrenildi.

    Ege temsilcisinin, Emrah'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. Buruk'a söz veren Terim'in de konuyla ilgili yönetime rapor vereceği kaydedildi.

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 13:51
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