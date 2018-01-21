Okan Buruk, Terim'i aradı ve o ismi istedi!

Galatasaray'da forma şansı bulamayan ve Fatih Terim'in gönderilecekler listesine koyduğu Emrah Başsan için sürpriz bir teklif geldi.



Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'un, 25 yaşındaki orta saha için bizzat G.Saray'ın hocası Fatih Terim'i aradığı öğrenildi.



Ege temsilcisinin, Emrah'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. Buruk'a söz veren Terim'in de konuyla ilgili yönetime rapor vereceği kaydedildi.