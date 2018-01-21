G.Saray'la görüşüyoruz
Ndiaye’nin yerine gündeme gelen 31 yaşındaki ön libero, “Galatasaray’la sözleşmenin şartları üzerinde görüşüyoruz. Gelme ihtimalim var” dedi
BADOU Ndiaye'ye gelen teklifler Galatasaray'da transferin rotasını değiştirdi. Sarı-kırmızılı takım, eski Trabzonsporlu Stephane M'Bia'yı gündemine aldı. Kamerunlu oyuncu, FOTOMAÇ'a yaptığı özel açıklamada sarı-kırmızılı takım ile görüşme halinde olduklarını söyledi. 31 yaşındaki ön libero, "Galatasaray'la sözleşme şartları üzerinde görüşüyoruz. Gelme ihtimalim var. Belki..." ifadelerini kullandı. 2015-16 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor'da forma giyen Kamerunlu orta saha, devre arasında Çin ekibi Hebei China Fortune'ye satılmıştı.
14 MAÇTA 3 GOL ATTI
İKİ yıldır Çin'de oynayan Mbia'nın Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı ve teklifleri değerlendirmeye aldığı vurgulandı. 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Hebei China Fortune'de 14 maçta görev yaparken, 3 gol attı. Kariyerinde Rennes, Marsilya, QPR ve Sevilla gibi marka takımlarda oynayan Mbia, 67 kez giydiği Kamerun Milli Takımı formasıyla da 5 gol kaydetti.
Mini yorum: Ekstra güç katar / Anıl Köroğlu
Stephane M'Bia'yı, Sevilla'dan 'Avrupa Ligi şampiyonu' unvanıyla geldiği 2015-16 sezonunda ülkemizde Trabzonspor formasıyla izledik. Ön libero mevkiinde sergilediği dinamizmle akıllarda kalan Kamerunlu oyuncu, sarı-kırmızılılar'ın savunma güvenliğine sağlayacağı katkının yanı sıra oyun kurmada Fernando'nun yükünü hafifletecektir. Fatih Terim'in, her dönemde oyuncularını orjinal mevkilerinin dışında değerlendirdiğini de düşündüğümüzde M'Bia orta sahadaki alternatifleri arttıracak çok önemli bir transfer olur.
14 MAÇTA 3 GOL ATTI
İKİ yıldır Çin'de oynayan Mbia'nın Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı ve teklifleri değerlendirmeye aldığı vurgulandı. 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Hebei China Fortune'de 14 maçta görev yaparken, 3 gol attı. Kariyerinde Rennes, Marsilya, QPR ve Sevilla gibi marka takımlarda oynayan Mbia, 67 kez giydiği Kamerun Milli Takımı formasıyla da 5 gol kaydetti.
Mini yorum: Ekstra güç katar / Anıl Köroğlu
Stephane M'Bia'yı, Sevilla'dan 'Avrupa Ligi şampiyonu' unvanıyla geldiği 2015-16 sezonunda ülkemizde Trabzonspor formasıyla izledik. Ön libero mevkiinde sergilediği dinamizmle akıllarda kalan Kamerunlu oyuncu, sarı-kırmızılılar'ın savunma güvenliğine sağlayacağı katkının yanı sıra oyun kurmada Fernando'nun yükünü hafifletecektir. Fatih Terim'in, her dönemde oyuncularını orjinal mevkilerinin dışında değerlendirdiğini de düşündüğümüzde M'Bia orta sahadaki alternatifleri arttıracak çok önemli bir transfer olur.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 03:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
Yorum
okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
Toplam 1
Yorum
sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
Toplam 2
Yorum
Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
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