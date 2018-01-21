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    21 Ocak 2018, Pazar
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    1 seçimle 2 koltuk kaybetti!

    Dursun Özbek 1 seçimle 2 koltuk kaybetti!

    Sarı-kırmızılı kulübün olağanüstü genel kurulunda başkanlık yarışını kazanamayan , 2 koltuk birden kaybetti.

    Galatasaray Kulübü Başkanlığını 'e kaptıran Özbek, aynı anda yürüttüğü Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini de bırakmak durumunda kalacak.

    Kulüpler Birliği erken seçim kararı almak zorunda. Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı yapılacak seçimle belli olacak.

    Kulüpler Birliği'nde 'in yardımcılığını Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu sürdürüyordu.

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:48
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