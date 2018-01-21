Galatasaray Twitter hesabı şaşırdı!

TWITTER HESABI ŞAŞIRDI!

Sandıklar açıldıktan sonra toplam oyları ve açılan sandığın sonucunu açıklayan Galatasaray'ın Twitter hesabı yanlış hesap yaptı.

8 VE 9. SANDIK SONUÇLARI

8. sandık sonucunda Mustafa Cengiz'in toplam oyunu 678 olarak veren resmi hesap, 9. sandıkta aldığı 101 oyu da ekleyince toplam oyu 778 yaptı. Olması gereken ise 678+101=779.

DURSUN ÖZBEK'İN TOPLAM OYUNU DA YANLIŞ VERDİLER

Mustafa Cengiz'in oyunda hata yapan resmi hesap, Dursun Özbek'in toplam rakamını da şaşırdı. 8. sandıkta toplam 793 oyunun olduğu belirtilen Özbek, 9. sandıkta 65 oy aldı ve sarı-kırmızılların Twitter hesabı 9. sandık sonunda toplam oy sayısını 852 olarak verdi. Fakat olması gereken 858'di. 793+65=858



